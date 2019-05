Pour le compte de la trente-sixième journée de Ligue 1 Conforama, le LOSC de Christophe Galtier accueillait des Girondins de Bordeaux bien timorés. Incapables de gagner depuis plus d’un mois et un dernier succès face à l’OM, les hommes de Paulo Sousa se sont encore inclinés sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy et ne sont toujours pas sauvés à deux journées de la fin.

Unique buteur du match, Loïc Rémy a trouvé le chemin des filets d’une splendide reprise de volée à la retombée d’une combinaison initiée par Jonathan Ikoné (1-0, 27e). Un but qui compte pour le club nordiste, qui valide définitivement sa place de second. En effet, si mathématiquement l’OL peut toujours le faire, l’écart au goal-average est tel que le LOSC est désormais inaccessible pour les Lyonnais. On peut l’affirmer, Lille disputera la phase de groupes de la Ligue des champions 2019-20.