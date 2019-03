Après le succès du PSG contre Caen (2-1), l’AS Monaco se déplaçait sur la pelouse d’Angers. En cas de succès, les hommes de Leonardo Jardim pouvaient revenir à seulement 6 points de leur adversaire du soir, 12e. Mais dans une première mi-temps dominée par les Scoïstes, Tait ouvrait le score (1-0, 22e). Avant la pause, ce dernier doublait la mise (2-0, 45e). Au retour des vestiaires, Falcao réduisait le score (2-1, 49e). Et à dix minutes de la fin, Vinicius obtenait un penalty que Falcao transformait (2-2, 81e). L’AS Monaco prend finalement un point et reste 16e, avec 6 points d’avance sur Caen, barragiste.

De son côté, Reims recevait Amiens. En cas de succès, les Champenois pouvaient prendre la 4e place en attendant le choc entre l’OM et l’ASSE (dimanche, 21h). De son côté, Amiens voulait profiter du revers de Caen pour prendre le large sur la zone rouge. Tout se décantait avant la pause et Konaté transformait un penalty (0-1, 39e), avant que Timite ne double la mise dans la foulée (0-2, 45e). Dia réduisait ensuite le score à vingt minutes du terme (1-2, 70e), avant que Cafaro n’égalise en fin de match (2-2, 84e). Reims double ainsi l’OM et prend la cinquième place.