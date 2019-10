Avant le Classique et la clôture de cette 11e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’OM (à suivre en direct sur notre live commenté), Saint-Étienne recevait Amiens à Geoffroy-Guichard. Après un début de saison compliqué, les Verts retrouvent de l’allant depuis la nomination de Claude Puel sur le banc.

Et face aux Picards, les Stéphanois ont été stoppés après trois succès d’affilée. Wahbi Khazri avait pourtant ouvert le score juste avant la pause (45e). Mais en deuxième période, John Mendoza a remis les deux équipes à égalité (68e) alors que Ryad Boudebouz avait touché le poteau quelques instants plus tôt. En fin de rencontre, Chadrac Akolo pensait bien offrir la victoire à son équipe (76e) mais les Verts ne renonçaient pas et forçaient Bakaye Dibassy à marquer contre son camp (80e). Finalement, les deux équipes se quittaient sur un match nul 2-2 qui n’arrange personne. L’ASSE est 12e au classement (15 pts) alors qu’Amiens est 14e (13 pts).