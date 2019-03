La LFP a récemment réalisé une enquête, du 17 au 31 décembre 2018, auprès d’un échantillon de 5 013 Français intéressés par le football âgés de seize à soixante-quinze ans, afin de déterminer quel est « l’entraîneur le plus emblématique » de notre championnat. Et comme le rapporte L’Équipe, c’est le tacticien du PSG, Thomas Tuchel, qui arrive en tête de ce vote, avec 28% des suffrages, lui qui n’a pourtant découvert la France qu’à l’été dernier lors de son arrivée sur le banc parisien.

Derrière lui, on retrouve le coach du club rival, Rudi Garcia (19% des voix), et plus surprenant peut-être, c’est Thierry Henry qui complète ce podium (16%), bien qu’il ne soit déjà plus en fonction aujourd’hui à l’AS Monaco, remplacé par Jardim. Un autre entraîneur souvent décrié jouit également d’une bonne image, puisqu’avec 15% des suffrages, Bruno Genesio occupe la 4e place de ce classement. Enfin, on peut souligner la belle popularité de Christophe Galtier du LOSC (11%), loin devant des grands noms comme Vahid Halilhodžić du FC Nantes (5 %) ou l’ex-champion du monde 1998, Patrick Vieira de l’OGC Nice (4 %).