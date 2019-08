Suite et fin de cette 4e journée de Ligue 2 avec le déplacement de Guingamp à Auxerre. Dans une période un peu trouble pour le club, les Bretons auront de gros regrets puisqu’ils ont concédé le nul 2-2 après avoir eu un break rapide d’avance.

Ngbakoto ouvrait la marque (18e), imité par Lucas Deaux à la demi-heure de jeu (32e), dont le nom est pourtant annoncé avec insistance à Nîmes. L’AJA n’a pas abdiqué et est revenue en seconde période grâce à Merdji (57e) et un penalty de Dugimont (83e). Les Bourguignons auraient même pu l’emporter sur la fin. Au classement, les deux équipes n’avancent pas. Auxerre est 15e et Guingamp 13e.

