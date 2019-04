La 31e journée de Ligue 2 démarrait ce soir. Ainsi, Brest, dauphin de Metz, l’a emporté sur la pelouse du Red Star (0-2) grâce notamment à Charbonnier, meilleur buteur du championnat. Les Bretons confortent leur deuxième place, tandis que le Red Star reste lanterne rouge et se rapproche d’une relégation. De son côté, le Paris FC a été battu par Sochaux (0-1) et voit ainsi Lorient, vainqueur de Béziers (3-1), revenir à hauteur, respectivement en 3e et 4e position.

Derrière, Troyes l’a emporté à Valenciennes (0-1) et double le RC Lens, prenant provisoirement la 5e place. Orléans s’est également imposé contre Grenoble (4-0) et se rapproche des places de barragiste pour jouer la montée en Ligue 1. Clermont s’est de son côté incliné à domicile contre Nancy (2-3) et fait presque une croix sur la montée en L1, tandis que les visiteurs prennent des points importants dans la lutte pour le maintien. Enfin, Le Havre et Niort ont partagé les points (0-0).

Les résultats du soir :

Clermont 2-3 Nancy : N’Diaye (14e), Berthomier (90e+2) pour Clermont ; Poha (30e), Marveaux (80e, 89e) pour Nancy.

GFC Ajaccio 1-0 AC Ajaccio : Armand (71e) pour le GFC Ajaccio.

Grenoble 0-4 Orléans : Le Tallec (38e, 52e), Benkaid (79e), Perrin (90e) pour Orléans.

Le Havre 0-0 Niort

Lorient 3-1 Béziers : Le Goff (27e), Gbegnon (69e, CSC), Claude-Maurice (90e) pour Lorient ; Cetout (52e) pour Béziers.

Red Star 0-2 Brest : Charbonnier (20e), Autret (74e) pour Brest.

Sochaux 1-0 Paris FC : Sakhi (36e) pour Sochaux.

Valenciennes 0-1 Troyes : Mbeumo (62e) pour Troyes.