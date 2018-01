Suite de la 23ème journée de Ligue 2 ce samedi après-midi. Le Havre et l’AC Ajaccio qui rencontraient respectivement Nîmes et Tours, se livraient une bataille à distance. Dans la lutte à la montée, les deux équipes n’ont pas lâché de points. Malgré une ouverture du score très tôt dans le match signé Alioui (0-1, 2e), les hommes d’Oswald Tanchot ont su revenir au score juste avant la mi-temps grâce à un but de Mateta sur penalty (1-1, 41e). A la 66ème minute, Moukoudi donne l’avantage pour le HAC (2-1, 66e). Si les Havrais auraient pu aggraver le score à plusieurs reprises, l’essentiel est fait.

Dans l’autre rencontre de l’après-midi, l’AC Ajaccio a eu beaucoup de mal à se défaite de la lanterne rouge, Tours FC. L’attaquant Ghislain Gimbert a ouvert le score pour les Corses avant la mi-temps (1-0, 40e). A un quart d’heure de la fin du match, les hommes de Jorge Costa ont recollé au score par l’intermédiaire de Belkebla (1-1, 75e). Alors qu’on se dirigeait vers un match nul, Vialla a donné la victoire à l’ACA grâce à un but à la 87ème (2-1). La lutte à la montée bat son plein !