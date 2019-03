Les bonnes opérations du soir dans cette 30e journée de Ligue 2 sont à mettre à l’actif du Paris FC et de Troyes. Le club parisien grimpe à la 3e place grâce à sa large victoire sur Auxerre 3-0. L’ESTAC monte lui à la 5e place après son succès à domicile face à Grenoble 2-1.

Les deux vainqueurs mettent la pression sur Lorient, qui joue chez le leader messin dimanche, et sur Brest. Le SB29 a dû se contenter du nul 0-0 chez lui contre Clermont et ne possède plus que trois points d’avance sur le PFC. Enfin, Valenciennes est allé s’imposer 2-0 à Nancy dont la série se stoppe à 4 victoires de suite. Cela profite à Sochaux qui sort de la zone rouge en s’imposant à Niort 1-0. Toujours dans le bas du tableau, le Red Star ramène le point du nul (2-2) d’Orléans.

Les résultats du soir :

Nancy 0 - 2 Valenciennes : Robail (40e, 90e+4)

Béziers 0 - 0 Gazélec.

Niort 0 - 1 Sochaux : Daham (76e).

Ajaccio 1 - 1 Châteauroux : Nouri (50e) ; Alhadhur (90e+5).

Paris FC 3 - 0 Auxerre : Touré (15e, sp 74e), Wamangituka (84e).

Orléans 2 - 2 Red Star : D’Arpino (6e), Benkaïd (41e) ; Abdeldjelil (8e, 39e).

Brest 0 - 0 Clermont.

Troyes 2 - 1 Grenoble : Mbeumo (40e), Fortuné (83e) ; Boussaha (79e).