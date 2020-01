Dans cette 21e journée de Ligue 2, Lorient a arraché un succès précieux 2-1 au Moustoir lors de la réception de Nancy. Les Merlus creusent l’écart en tête avec désormais 4 points d’avance sur Lens. Ajaccio se replace à la faveur de son succès in extremis sur la pelouse de Caen 1-0. 4es, les Corses sont à 2 points des Sang et Or.

Ils sont suivis de 6 unités par Valenciennes, auteur d’une victoire étriquée 1-0 face au Mans. Auxerre l’a lui emporté 2-1 contre Sochaux alors que Grenoble-Chambly et Paris FC-Rodez se sont terminés sur le score de 0-0. Enfin, Orléans la lanterne rouge a battu Guingamp 2-0.

Les résultats du soir :

Lorient 2 - 1 Nancy : Marveaux (29e), Bozok (90e+3) ; Lybohy (71e)

Grenoble 0 - 0 Chambly.

Auxerre 2 - 1 Sochaux : Dugimont (9e), Le Bihan (63e) ; Livolant (29e)

Paris FC 0 - 0 Rodez.

Châteauroux 1 - 1 Niort : Grange (sp 45e) ; Jacob (11e)

Orléans 2 - 0 Guingamp : Mendy (7e), Bussmann (csc 38e)

Caen 0 - 1 Ajaccio : Youssouf (90e+3)

Valenciennes 1 - 0 Le Mans : Chevalier (sp 31e)