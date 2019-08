Lorient et Clermont poursuivent leurs efforts en tête de la Ligue 2. A l’occasion de la 4e journée, les deux équipes ont gagné et les voilà seules leaders. Un petit but aura suffi aux Merlus pour battre 1-0 Sochaux, comme pour les Auvergnats sur le terrain d’Orléans.

Dans les autres rencontres, Le Mans pensait tenir son premier point de la saison mais a dû s’incliner in extremis à Nancy 2-1. Le Paris FC ne va pas bien non plus. Le club parisien s’est incliné à domicile face à Niort 1-0. Enfin, le promu Chambly est allé chercher le point du nul à Caen après ce 0-0.

Les résultats du soir :

Châteauroux 0 - 1 Ajaccio : Courtet (9e)

Nancy 2 - 1 Le Mans : Dias Gonçalves (9e et 90e+5) ; Créhin (57e).

Paris FC 0 - 1 Niort : Sissoko (86e)

Grenoble 1 - 1 Troyes : Ondaan (90e+3) ; Kouyaté (64e).

Caen 0 - 0 Chambly.

Lorient 1 - 0 Sochaux : Cabot (65e).

Orléans 0 - 1 Clermont : Grbic (24e).

Valenciennes 1 - 0 Rodez : Guillaume (50e).

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10