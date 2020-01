Début de la 22e journée de Ligue 2 ce vendredi soir avec neuf matches au programme dans le multiplex. Au Stade René Gaillard, Niort et le Paris FC ont offert un incroyable spectacle puisque la rencontre s’est terminée sur un nul 4-4, avec un but francilien au bout du temps additionnel (90e+7) !

Dans le haut du tableau, l’AC Ajaccio accueillait Châteauroux et le club corse a chuté (0-1) suite à un but d’Alhadhur (34e). En Normandie, Le Havre et le RC Lens se sont quittés dos à dos (0-0). Et les équipes du haut de tableau n’ont pas vécu une bonne soirée puisque Troyes a aussi perdu contre Grenoble (1-2).

Les résultats du soir :

Ajaccio 0-1 Châteauroux : Alhadhur (34e)

Chambly 0-1 Caen : Zady (73e)

Clermont 3-1 Orléans : Grbic (49e s.p), Berthomier (79e, 84e) ; Scheidler (56e s.p)

Guingamp 1-0 Auxerre : Pele (84e s.p)

Le Havre 0-0 Lens

Le Mans 1-1 Nacy : Kante (81e) ; Ciss (57e)

Niort 4-4 Paris FC : Sissoko (11e, 21e s.p, 45e s.p), Sans (82e) ; Armand (8e, 32e s.p), Mandouki (52e), Kante (90e+7)

Rodez 1-1 Valenciennes : Ouhafsa (24e) ; Chevalier (87e s.p)

Troyes 1-2 Grenoble : Tardieu (63e) ; Elogo (36e), Semedo (84e)