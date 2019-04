Metz a désormais un pied et quatre orteils en Ligue 1. Large leader du 2e échelon national, le club grenat est allé s’imposer sur la pelouse du Gazélec 2-0 et possède maintenant 13 points d’avance à cinq journées de la fin. La montée officielle pourrait intervenir dès mardi lors de la réception de Grenoble. De son côté, Brest a lui aussi fait un grand pas grâce à son succès 3-1 contre Orléans. Les Bretons ont sept points d’avance sur Troyes, large vainqueur à Lorient 3-0. L’ESTAC a maintenant 4 unités de plus que son adversaire du soir.

Cette 33e journée de Ligue 2 a réservé d’autres matches complètement fous, à commencer par l’incroyable victoire de Béziers 6-5 à Valenciennes. Les Biterrois étaient encore 3-5 à un peu plus de dix minutes du terme. Un finish dingue ! Un peu moins au nord, Le Havre a contrarié les ambitions de montée du Paris FC avec une victoire 2-1. En fin de classement, le Red Star loupe une belle opération en concédant le nul face à Nancy 1-1. L’ASNL en profite pour sortir de la zone rouge puisque Sochaux a lui perdu à Auxerre 1-0 et se retrouve à la place de barragiste.

Les résultats du soir :

Lorient 0 - 3 Troyes : Mbeumo (12e), Pelé (39e), Touzghar (90e+4).

Auxerre 1 - 0 Sochaux : Dugimont (19e).

Valenciennes 5 - 6 Béziers : Ramaré (13e), Robail (23e), Raspentino (sp 29e, 74e), Masson (64e) ; Kanté (18e, 19e, sp 85e), Gbegnon Amoussou (61e), Taillan (79e), Savane (90e).

Red Star 1 - 1 Nancy : Abdeldjelil (sp 25e) ; Dias Goncalves (87e).

Châteauroux 2 - 1 Niort : Bourillon (54e), Mandanne (58e) ; Ameka Autchanga (1e).

Clermont 0 - 0 Ajaccio.

Gazélec 0 - 2 Metz : Boye (54e), Niane (76e).

Brest 3 - 1 Orléans : Charbonnier (sp 40e, 80), Butin (90e+1) ; D’Arpino (47e).

Le Havre 2 - 1 Paris FC : Bazile (38e), Fontaine (73e) ; Perraud (44e).