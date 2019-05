37e journée oblige, dix matches de Ligue 2 étaient au programme ce vendredi soir. Une semaine après avoir manqué l’occasion d’obtenir son billet pour l’élite, le Stade Brestois a enfin rempli sa mission, en battant le Chamois Niortais FC (3-0). Le club breton retrouvera le FC Metz lors de la dernière journée, qui a chuté sur la pelouse de l’AS Nancy-Lorraine (1-0). Grâce à ce but de Bassi, les Nancéiens sont d’ailleurs assurés de rester en Ligue 2, tout comme Valenciennes, tombeur du Havre avec un but de Julan (1-0).

Et dans la course aux play-offs, tout est relancé ! En Corse, le RC Lens est allé battre l’AC Ajaccio (2-0). Le club nordiste passe donc cinquième puisque le FC Lorient n’a pas réussi à prendre les trois points face à Sochaux au Moustoir (0-0). Vainqueur du Red Star sur le score de 1-0, le Paris FC a lui conforté sa quatrième place. Si Troyes, qui a battu Clermont (4-2), est certain d’en être, tout est donc encore possible derrière. Il y a encore deux billets pour les play-offs à aller chercher pour trois candidats (Paris FC, RC Lens et FC Lorient). Rendez-vous dans une semaine pour l’ultime journée !

Les résultats de la 37e journée :

AC Ajaccio 0-2 Lens : Teka (10e), Bellegarde (76e)

Brest 3-0 Niort : Charbonnier (14e, 33e), Court (63e)

Clermont 2-4 Troyes : Aye (5e), Berthomier (26e) ; Kouyate (24e), Fortune (34e, 74e), Touzghar (81e)

GFC Ajaccio 1-2 Châteauroux : Gomis (56e) ; Bourillon (37e s.p, 66e s.p)

Grenoble 0-0 Auxerre

Lorient 0-0 Sochaux

Nancy 1-0 Metz : Bassi (34e)

Orléans 0-0 Béziers

Red Star 0-1 Paris FC : Wamangituka (11e)

Valenciennes 1-0 Le Havre : Julan (54e)