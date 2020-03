Lundi, la préfecture de police de Paris a annoncé la tenue à huis clos de la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund, pour le compte des 8es de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato), en raison de l’épidémie de coronavirus qui fait rage en France et dans le monde. Plus tard dans la soirée, le club de la capitale a informé ses fans ayant acheté un ticket pour l’occasion qu’ils seraient remboursés en compensation.

L’Équipe précise, dans ses colonnes, que quelques minutes seulement après l’annonce du huis clos, le BvB a écrit à ses 2 200 supporters qui devaient faire le déplacement à Paris, au Parc des Princes, afin de les informer du remboursement intégral de leurs billets. « Affronter le Paris-Saint-Germain dans son stade sans aucun spectateur peut constituer un avantage en faveur de notre équipe mais, franchement, nous aurions aimé avoir aussi le soutien de nos inconditionnels, toujours nombreux peu importe où le BVB se déplace en Europe », a déclaré un membre du conseil de surveillance du club de la Ruhr au quotidien sportif.