Hier, Arsenal s’est fait balayer en finale de la Ligue Europa par Chelsea (4-1). Un revers cuisant pour les Gunners qui n’ont pas vraiment pu compter sur Mesut Özil pour renverser la vapeur. Transparent, l’Allemand est quand même resté sur la pelouse de Baku jusqu’à la 76e minute avant d’être remplacé par Chris Willock. Une scène qui a d’ailleurs agacé un ancien attaquant bien connu en Premier League : Eidur Gudjohnsen.

« La première chose c’est que, si vous êtes le manager d’Arsenal et que vous perdez 4-1 en finale, vous sortez Özil. Et quand il est sorti, il marchait le plus lentement possible, comme s’il attendait une standing ovation. Je suis désolé, mais à sa place, je me serais senti mal et j’aurais couru la tête basse. C’est un joueur merveilleux avec une grande qualité, mais en tant que manager, je n’accepterais jamais de voir ça dans mon équipe », a déclaré l’Islandais au micro de BT Sport.