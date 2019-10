À vingt minutes du terme de la rencontre, réduit à neuf, le Stade Rennais est mené sur sa pelouse par les Roumains du CFR Cluj (0-1). Après l’expulsion du gardien Edouard Mendy dès la 5e minute, le jeune Eduardo Camavinga a vu rouge en tentant de rattraper Billel Omrani qui filait au but, involontairement servi par le très jeune gardien rennais Pépé Bonet.

Expulsé à la 46e minute, Camavinga (16 ans et 11 mois) est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à être expulsé en Ligue Europa, détrônant Boubacar Kamara (17 ans et 11 mois), qui avait également dû quitter ses partenaires prématurément lors du fiasco de l’OM à Guimares, le 2 novembre 2017.