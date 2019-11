Ces derniers mois, alors qu’il était sans club, José Mourinho était régulièrement aperçu dans les travées du stade Pierre Mauroy à Lille. Et maintenant que le Portugais a retrouvé un banc de touche à Tottenham, il n’a pas hésité à débaucher des membres du staff du LOSC tels que Joao Sacramento, adjoint de Christophe Galtier, et l’entraîneur des gardiens, Nuno Santos. Mais selon Sky Sport, le technicien lusitanien pourrait aussi demander à son ami de toujours, Luis Campos de le rejoindre à Londres.

Et le média britannique précise que le conseiller sportif du président Gérard Lopez ne serait pas fermé à cette éventualité, au contraire. José Mourinho proposerait à son compatriote le rôle de directeur sportif chez les Spurs. Le travail de Campos est reconnu à travers toute l’Europe et son savoir-faire en dénicheur de talent attise les convoitises des plus grands clubs européens. Acceptera-t-il cette fois de quitter le Nord de la France ? Affaire à suivre...