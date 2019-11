Alors que son arrivée à Tottenham a été officialisée ce matin, José Mourinho n’a pas mis longtemps à dessiner le contour de son nouveau staff. Le technicien portugais qui va entraîner son troisième club en Angleterre a décidé de piller le LOSC en piochant au sein du staff de Christophe Galtier. Ainsi, l’un des adjoints du coach français, Joao Sacramento et l’entraîneur des gardiens, Nuno Santos quittent le club nordiste pour rallier la formation du nord de Londres.

Dans un communiqué, les Dogues viennent de faire part de cette nouvelle : « au terme de discussions entre le LOSC et le Tottenham Hotspur Football Club, un accord a été trouvé pour entériner le départ de Joao Sacramento et Nuno Santos, membres du staff technique professionnel lillois, et leur permettre de rejoindre à partir de ce mercredi le club anglais. Dans un premier temps, le LOSC fera appel à des solutions internes pour compenser ces deux départs. Prochainement, le Club annoncera une organisation définitive. À Joao Sacramento et Nuno Santos, le LOSC souhaite toute la réussite dans ce nouveau projet. » Malgré des échecs récents, José Mourinho continue de séduire.