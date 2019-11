Intronisé ce mercredi matin sur le banc de Tottenham, José Mourinho n’arrivera évidemment pas seul à Londres. Le technicien portugais qui va diriger sa première séance d’entraînement avec les Spurs cet après-midi, s’apprête à composer son futur staff technique. Et le Special One aurait déjà des idées bien arrêtées sur le sujet.

Selon les informations de l’Equipe, Mourinho va chiper au LOSC l’entraîneur des gardiens Nuno Santos ainsi qu’un autre adjoint de Christophe Galtier, Joao Sacramento. Ces dernières semaines, le Special One se rendait souvent dans le Nord pour assister aux rencontres des Dogues et échanger avec Luis Campos et Christophe Galtier. Reste à savoir si pendant ces nombreux échanges, le nouveau manager des Spurs avait déjà évoqué les cas Nuno Santos et Sacramento avec la direction nordiste...