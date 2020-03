La 28e journée de Ligue 1 propose un duel au sommet entre Lille et l’Olympique Lyonnais. Deux équipes qui visent la qualification en Ligue des Champions.

A domicile, les Nordistes proposent un 4-4-2 avec Mike Maignan en dernier rempart. Zeki Çelik, José Fonte, Gabriel et Domagoj Bradaric composent la défense. Les ailes sont occupés par Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba alors que Benjamin André et Renato Sanches sont associés au cœur du jeu. Victor Osimhen et Loïc Rémy composent le duo d’attaque.

L’Olympique Lyonnais s’articule dans un 3-5-2 avec Anthony Lopes dans les cages. Le portier portugais est devancé par Joachim Andersen, Marcelo et Jason Denayer. Les rôles de pistons sont assurés par Léo Dubois et Maxwel Cornet. Lucas Tousart, Bruno Guimaraes et Houssem Aouar se retrouvent au cœur du jeu. Moussa Dembélé est accompagné par Karl Toko Ekambi en attaque.

Les compositions :

Lille OSC : Maignan - Çelik, Fonte, Gabriel, Bradaric - Ikoné, André, Sanches, Bamba - Osimhen, Rémy

Olympique Lyonnais : Lopes - Andersen, Marcelo, Denayer - Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet - Ekambi, Dembélé,