On le sait, l’entente qui règne entre Lionel Messi et Neymar est très forte, eux qui se sont côtoyés pendant quatre ans au FC Barcelone (entre 2013 et 2017). Et le départ du Brésilien au Paris Saint-Germain à l’été 2017 ne semble pas avoir terni leur relation, puisque Neymar confiait encore en février dernier que Messi représentait énormément pour lui, car l’Argentin l’avait beaucoup aidé dans son intégration lors de son arrivée en Europe.

Hier, au micro de FOX Sports, la Pulga s’est à son tour exprimé sur sa relation avec Neymar, et a confié que les deux hommes continuaient d’échanger souvent, ainsi qu’avec Luis Suárez : « C’est un phénomène (Neymar), nous continuons à parler et nous avons même un groupe WhatsApp, Luis (Suárez), lui et moi. Il s’appelle les Sud-Américains...les trois "Sudacas", ou quelque chose comme ça. » Si les trois hommes sont amis en dehors des terrains, cela ne les empêchera pas de bientôt s’affronter sur le gazon, puisque chacun d’eux essayera de remporter la Copa América avec sa sélection (du 14 juin au 7 juillet).