Les saisons passent mais Lionel Messi (32 ans) est toujours aussi décisif. À l’occasion de la 3e journée des phases de poules de la Ligue des Champions, l’Argentin s’est de nouveau illustré en ouvrant le score dès la 3e minute face au Slavia Prague (1-2). Et ce but à une double signification puisque l’attaquant bat encore un record.

Après être devenu le premier joueur de l’histoire à marquer lors de 15 saisons consécutives en Ligue des champions, avec ce 113e but, la Pulga a aussi planté contre 33 adversaires différents en C1. Il revient donc à hauteur d’un certain Cristiano Ronaldo et de Raúl González.