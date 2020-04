Le Real Madrid peut sourire. Depuis son prêt la saison dernière au Vitesse Arnhem, Martin Ødegaard (21 ans) répond de la meilleur manière aux espoirs qui reposent sur lui. Au sortir d’une très bonne saison avec le club néerlandais, Liverpool, convaincu par les prestations du jeune norvégien, a même tenté de l’enrôler.

Leonid Slutsky, coach du Vitesse lors du dernier exercice, l’a fait savoir lors d’une interview pour l’agence de presse espagnole EFE. « Sa performance à Vitesse a été très importante pour lui et lui a permis de recevoir de nombreuses offres, non seulement de la Real Sociedad, mais aussi de Liverpool et de l’Ajax. Et il était l’un des meilleurs joueurs du championnat néerlandais. » Désormais au Rubin Kazan, l’entraîneur russe est sûr d’une chose : Martin Ødegaard est prêt à jouer avec le Real Madrid.