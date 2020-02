Le 1er mai 2019, Liverpool soulevait la coupe aux grandes oreilles au Wanda Metropolitano, à Madrid, pour la sixième fois de son histoire. S’ils ont disposé de Tottenham en finale, les Reds ont dû batailler pour arriver à cette victoire finale. En demi-finale de la Ligue des Champions, les hommes de Jürgen Klopp ont en effet réalisé un incroyable come-back face au FC Barcelone, à Anfield, en terrassant les Blaugranas (4-0), pourtant victorieux 3-0 au Camp Nou à l’aller. Mais lors de ce fameux match retour, Andrew Robertson s’est signalé notamment pour un mauvais geste sur le sextuple Ballon d’Or, Lionel Messi.

Alors que La Pulga se trouvait à terre, le latéral gauche écossais l’a assez violemment poussé derrière la tête. Au cours d’un entretien accordé au Daily Mail, le joueur de Liverpool est revenu sur cet épisode avec la star du Barça : « faire ça au plus grand joueur de tous les temps... je le regrette. Cela ne me ressemble pas en tant que personne. Ce n’est pas ma personnalité. Mais cette nuit-là, beaucoup de choses se sont passées et dont on ne se souvient pas vraiment. Il n’y avait aucune réflexion derrière ce geste. Nous étions prêts pour le match. Les fans crient, chantent, et vous vous retrouvez au milieu de tout ça... Je suis un être humain. Nous voulions nous racheter de la saison précédente en C1. L’ambiance dans le vestiaire était tellement pesante, la plus pesante que j’aie connue avant un match. Vous pouviez voir la détermination de chacun d’entre nous et peut-être que j’ai dépassé les bornes ». Ce geste appartient désormais, au même titre que cette équipe de Liverpool, à l’histoire de la Ligue des Champions.