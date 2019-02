Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions reprennent ce soir avec notamment un choc entre Liverpool et le Bayern Munich. A domicile, les Reds doivent faire sans leur leader défensif, Virgil Van Dijk. Dés lors, Alisson Becker prend place dans les cages derrière le quatuor composé de Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Joël Matip et Andrew Robertson. Jordan Henderson prend place en tant que sentinelle aux côtés de Georginio Wijnaldum et Naby Keïta. Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané forment la ligne d’attaque.

De son côté, le Bayern Munich propose un 4-2-3-1 avec Manuel Neuer dans les cages. La défense est constituée de Joshua Kimmich, Niklas Süle, Mats Hummels et David Alaba. Javi Martinez et Thiago Alcantara forment le double pivot tandis que Serge Gnabry, James Rodriguez et Kingsley Coman vont apporter leur vivacité sur le front de l’attaque tandis que Robert Lewandowski est en pointe du système bavarois.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Keïta - Salah, Firmino, Mané

Bayern Munich : Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez, Alcantara - Gnabry, Rodriguez, Coman - Lewandowski