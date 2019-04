Alors que Manchester City est en train de jouer contre Crystal Palace et peut mettre la pression sur Liverpool, les Reds reçoivent Chelsea pour le compte de la 34e journée de Premier League. Pour ce choc, Jürgen Klopp dispose son équipe en 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages tandis que Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson composent l’arrière garde. Placé en sentinelle auprès de Jordan Henderson et Naby Keïta, Fabinho évolue un cran en dessous de Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino.

Les Blues de Maurizio Sarri sont en pleine lutte pour les places qualificatives en Ligue des Champions. Pour cette échéance, le technicien italien propose un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les buts. La défense est constituée de Cesar Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz et Emerson Palmieri alors que N’Golo Kanté, Jorginho et Ruben Loftus-Cheek se retrouvent au cœur du jeu. Callum Hudson-Odoi et Willian prennent les ailes et Eden Hazard la pointe de l’attaque.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keïta - Salah, Firmino, Mané

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Rüdiger, Luiz, Emerson - Kanté, Jorginho, Loftus-Cheek - Hudson-Odoi, Hazard, Willian