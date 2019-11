Fabinho (26 ans) aurait sûrement souhaité achever l’année 2019 différemment. Sorti sur blessure lors du match de Ligue des champions face au Napoli (1-1), le milieu brésilien connaît désormais la nature de sa blessure.

Les Reds ont en effet communiqué ce vendredi que les ligaments de la cheville avaient été touchés. L’ancien Monégasque ne rejouera plus cette année confirme ainsi le communiqué officiel des champions d’Europe. Ce dernier va désormais démarrer rapidement son programme de rééducation avec le staff médical des Reds.

We can confirm Fabinho suffered ankle ligament damage during our encounter with Napoli.

— Liverpool FC (@LFC) November 29, 2019