Le milieu de terrain de Liverpool, Naby Keita, connaît des débuts mitigés au sein du club anglais. Après un début de saison plutôt réussi, une blessure musculaire contractée en octobre l’avait éloigné des terrains pendant trois semaines, et depuis il apparaît irrégulièrement dans le 11 de départ de Jürgen Klopp. « Je suis content (de Naby Keita) jusqu’ici, mais il reste encore beaucoup à faire, a déclaré Klopp avant le déplacement de demain à West Ham, dans des propos rapportés par The Independent. Naby est un joueur exceptionnel mais il doit encore améliorer son niveau en match, son langage (il est arrivé en Angleterre sans bien parler la langue, ndlr). Tout va bien jusqu’à présent et tout ira bien, mais on peut en attendre beaucoup plus, c’est comme ça. »

Naby Keita était arrivé l’été dernier pour 60 M€ en provenance de Leipzig, ce qui en a fait le troisième plus gros transfert de l’histoire des Reds. Cette saison, le Guinéen est apparu à 22 reprises sous les couleurs de Liverpool, toutes compétitions confondues.