Liverpool retient son souffle. Si les Reds ont battu Newcastle ce samedi dans le cadre de la 37e journée de Premier League (3-2), ces derniers ont perdu Mohamed Salah sur blessure. Sonné après un choc avec le gardien des Magpies Dubravka, l’international égyptien a quitté le terrain sur une civière (73e). Présent en conférence de presse, son entraîneur a alors donné des nouvelles plutôt rassurantes.

« Ce que j’ai entendu, c’est qu’il a reçu la hanche du gardien sur la tête. Il s’est alors retrouvé au sol et le médecin a dû prendre une décision, et celle-ci était qu’il devait quitter le terrain. (...) Quand il est rentré, il s’est assis dans le vestiaire pour regarder le match à la télévision. Donc il allait bien, mais nous devons bien sûr attendre », a expliqué Jürgen Klopp après la rencontre. Le technicien allemand n’a donc pas précisé si l’international égyptien jouera mardi contre le FC Barcelone. Ce qui est certain, c’est que Roberto Firmino ne participera pas à cette rencontre, comme il l’a expliqué devant les journalistes.

"Of course we have to wait. He got a proper knock, obviously, in that situation."

Klopp on Mo Salah, after our number 11 was stretchered off midway through the second half tonight. #NEWLIV

