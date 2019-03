Alors que Liverpool est encore en lice pour remporter deux titres, en Ligue des champions (il joue demain soir contre le Bayern Munich) et en Premier League (2e au classement), l’attaquant star des Reds, Mohamed Salah, a indiqué lequel des deux trophées il préférerait soulever : « je serai honnête avec vous, la compétition la plus prestigieuse pour moi est la Ligue des champions, mais le rêve de la ville et du club est le championnat, a confié l’Égyptien, dans des propos relayés par Sky Sports. Je serais heureux de sacrifier mon rêve pour le leur mais si nous gagnons les deux, ce serait parfait et c’est ce que nous essayons de faire. »

Celui qui a déjà inscrit 17 buts en Premier League cette saison est revenu plus longuement sur la course au titre, qui s’annonce palpitante en Angleterre cette année (un point seulement sépare Manchester City et Liverpool) : « la compétition est très difficile et il nous reste des matchs compliqués. Tout ce que nous pouvons faire est de gagner nos matches et espérer qu’ils (les Citizens) échoueront dans une rencontre pour que nous puissions remporter le titre. La pression est élevée mais je suis fort mentalement et nous devons continuer sur notre lancée. »