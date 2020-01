La 23e journée de Premier League se poursuit et offre un alléchant duel entre Liverpool et Manchester United. Ce derby d’Angleterre peut permettre à Liverpool de porter son avance de 13 à 16 points sur Manchester United en cas de victoire. Le tout en conservant un match de retard.

A domicile, Liverpool opte pour un 4-3-3 classique avec Alisson Becker dans les cages. Ce dernier est devancé par Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andy Robertson. Aligné en tant que sentinelle, Jordan Henderson est épaulé par Alex Oxlade-Chamberlain et Georginio Wijnaldum. En attaque, Roberto Firmino est accompagné par Mohamed Salah et Sadio Mané.

De son côté, Manchester United choisit un 4-2-3-1. Dans les buts, David De Gea peut compter en défense sur Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Brandon Williams. Fred et Nemanja Matic constituent le double pivot. Enfin, Anthony Martial est soutenu par Daniel James, Andreas Pereira et Luke Shaw.

Les compositions :

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain - Salah, Firmino, Mané

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams - Fred, Matic - James, Pereira, Shaw - Martial