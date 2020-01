Ce matin, Boubakary Soumaré s’est livré dans une interview accordée à nos confrères de L’Équipe. L’occasion pour le milieu de terrain d’évoquer son avenir, lui dont le nom est cité un peu partout durant ce mercato d’hiver. « Je ne me vois pas partir. Je me sens bien ici. J’apprends, on a des objectifs élevés, comme la Ligue des champions. Un départ, ce n’est pas à l’ordre du jour. Oui, bien sûr, j’ai déjà discuté avec le coach. Je lui ai dit très clairement. J’ai une idée très précise d’où je veux aller dans ma carrière. Je sais aujourd’hui où j’en suis. Et cela me convient. Le Real Madrid, c’est le haut de l’affiche. Mais je ne sais pas si je devrai passer par une étape avant, tout simplement parce que je ne suis pas dans l’optique de partir ».

En conférence de presse, Christophe Galtier a été invité à commenter ces propos. « J’avais eu un échange avec Bouba, comme avec d’autres, car en ce moment on parle souvent de lui. Je voulais savoir quel était son sentiment, comment il voyait les choses. Il m’a dit ce qu’il a dit à la presse. Après il y a la réalité du 20 janvier, et celle du 29, du 30 ou du 31 janvier. Je ne suis pas naïf. C’est un garçon sincère, structuré sur le plan cérébral, avec des objectifs très hauts. Je ne sais pas les discussions qu’il a avec son conseiller (...) J’ai fait remonter ce qu’il m’avait dit à ma direction. Il peut se présenter dans 8 jours des offres d’un autre niveau. Aujourd’hui, quand on lit L’Equipe, il y a la position de Bouba. Dans un mercato d’hiver, il peut se passer beaucoup de choses ».