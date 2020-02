Sur la pelouse du Stade Raymond-Kopa, le LOSC a réalisé une belle opération grâce à sa victoire face à Angers (2-0). Désormais sur trois succès de rang, les Dogues se retrouvent en effet à hauteur du Stade Rennais (40 points, 3e), qui affrontera Brest samedi. Mais durant cette rencontre, le club nordiste a perdu Victor Osimhen sur blessure.

Évacué sur civière, le Nigérian a cédé sa place à Nicolás Gaitán. Après la rencontre, Christophe Galtier a donc donné des nouvelles de son joueur. « Il n’a pas de fracture du fémur (rires). Il devait sortir avant et je pense qu’il a une lésion musculaire. Après, de quelle grade, et la durée d’indisponibilité... On verra ça demain avec les examens », a déclaré le technicien du LOSC sur Canal + Sport. Le club nordiste espère en tout cas que le joueur de 21 ans sera rétabli pour le choc contre l’OM la semaine prochaine.