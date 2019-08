Recrue la plus chère de l’histoire de Lille, Renato Sanches est arrivé contre un chèque avoisinant les 20 millions d’euros. Un transfert record pour le club nordiste qui n’a pas manqué de faire réagir son entraîneur Christophe Galtier en conférence de presse : « c’est un champion d’Europe et il est chez nous. Quand on recrute un joueur du Bayern Munich, on a le droit de penser que Renato sera très bon chez nous. »

Toutefois, le technicien français a expliqué qu’il ne sera pas le remplaçant tout désigné de Thiago Mendes qui a pris le chemin de l’Olympique Lyonnais : « ah non ! Renato n’a pas du tout le même profil que Thiago Mendes. Il a de l’activité, de l’explosivité, mais il est davantage un box-to-box qu’un joueur de zone. Il est complètement différent. Il apportera ce qu’il devra apporter et il devra s’adapter sur le plan tecnico-tactique. Il devra faire face à une rude concurrence, mais bon il en avait encore plus au Bayern Munich. »

