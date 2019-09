C’est la révélation du début de saison au LOSC. Arrivé cet été pour 13 M€ en provenance de Charleroi, Victor Osimhen (20 ans) met déjà tout le monde d’accord dans le Nord avec 6 buts en 7 matches de Ligue 1. Et l’attaquant nigérian a encore récidivé contre Strasbourg (2-0) avec l’ouverture du score (43e). Pour le plus grand plaisir de son entraîneur, Christophe Galtier.

« Est- ce qu’on pouvait imaginer qu’il aurait autant de réussite ? Cela fait un certain temps qu’il est en Europe, il s’est bien acclimaté au groupe, il est frais physiquement. On verra bien l’histoire de la saison mais tu ne peux pas avoir de bon classement en fin de saison sans avoir un joueur qui te marque 16, 18 ou 20 buts, explique le coach lillois par des propos rapportés par L’Équipe. C’est automatique. J’ai connu ça à Saint- Étienne, avec des joueurs comme Gradel ou Aubameyang. Et ici aussi avec Nicolas (Pépé, qui était dans les tribunes). Victor a bénéficié du travail des uns et des autres pour arriver à marquer autant. Mais, évidemment, il est un élément important de notre équipe. »

