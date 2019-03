Nicolas Pépé est la révélation de la saison côté lillois. L’attaquant ivoirien de 23 ans porte les Dogues cette saison dans le domaine offensif avec 17 buts et 8 passes décisives. Excellent lors des rencontres importantes, Nicolas Pépé continue de susciter les convoitises. Ainsi, le Bayern Munich aurait déjà transmis une offre de 80 M€ pour s’attacher les services du joueur. Interrogé en conférence de presse, le président du LOSC Gérard Lopez a évoqué ce dossier chaud, ainsi que le mercato en globalité.

« Nicolas Pépé ? La façon de gérer la situation, c’est de mettre le vestiaire et le club dans une bulle. Oui, il y a plusieurs approches pour des joueurs, pas que Nicolas. Mais nous n’aurons aucune rencontre avec des clubs ou des agents. Luis et son équipe font un grand boulot pour les joueurs qu’on veut engager la saison prochaine, donc ça va être le calme plat. Les joueurs qu’on a identifié, on a eu des ententes avec eux. Les joueurs ont envie de venir, je ne pense pas qu’on soit concurrencé. On n’a pas vocation, ou très rarement, à aller sur des noms connus. Si on cherche un milieu ou un défenseur, on a plusieurs cibles. On n’a pas peur de la concurrence », a ainsi déclaré Gérard Lopez.