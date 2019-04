On le sait, Nicolas Pépé (23 ans) ne devrait pas rester au LOSC la saison prochaine. Auteur de dix-neuf réalisations et onze passes décisives cette saison en Ligue 1, l’attaquant nordiste a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Si Thomas Tuchel et le PSG seraient séduits, d’autres grandes écuries européennes conservent un œil attentif sur la situation du buteur ivoirien.

Interrogé par RTL sur l’avenir de son poulain, l’agent du joueur Samir Khiat a lâché quelques indices sur ce dossier. « On est en discussion avec des clubs. Aucune décision n’a été prise. Aujourd’hui, il n’y a pas de favori, que ce soit le Bayern ou un autre. Nicolas n’ira pas n’importe où. On n’est pas arrêté sur un championnat, » a ainsi confié le représentant de Pépé.