Nommé meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, Mike Maignan (24 ans) découvre la Ligue des Champions cette année avec le LOSC. Si le club nordiste est moins performant ces derniers temps, le gardien français est, lui, toujours aussi régulier. Dans les colonnes de L’Équipe, celui qui a découvert l’équipe de France lors des derniers rassemblements a évoqué sa progression et se montre très ambitieux pour le futur.

« On ne travaille que pour les meilleures choses. Quand on vient à l’entraînement, c’est qu’on a des objectifs, on veut se challenger pour avoir des meilleurs résultats. Je travaille pour le meilleur, explique le dernier rempart. Je ne vois pas loin, je vois au quotidien ce que je peux toucher, sur quoi je peux progresser. Pourquoi pas être le meilleur gardien du monde dans un an ? » Chiche ?