Suite au départ de Jean-Pierre Rivère notamment, l’OGC Nice devait trouver un nouveau président et mercredi, Gauthier Ganaye a été nommé à la tête du club. Pour sa première en tant que président de l’OGCN, l’homme d’affaires âgé de 31 ans a vu son équipe sombrer sur la pelouse du LOSC ce vendredi soir (0-4). Après ce revers, il est revenu sur la performance des Aiglons au micro de Canal + Sport. L’occasion d’évoquer notamment les manques de l’effectif niçois.

« Je ne pense pas qu’il y ait pire comme baptême. Je pense qu’on a pris une claque ce soir, on aurait pu jouer un deuxième match, on n’aurait pas été plus dangereux. (...) On savait déjà que l’effectif avait des manques, ça confirme ce qu’on pensait donc on va se mettre rapidement au travail pour l’été prochain. Il faut quand même terminer cette saison et travailler. (...) Ce soir, je ne pense pas qu’on puisse dire qu’on paye un mauvais mercato. Aucun joueur n’a été à la hauteur ce soir », a lâché Gauthier Ganaye.