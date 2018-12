Ce dimanche, le LOSC est allé s’imposer à Nîmes (3-2), pour le compte de la 18e journée. Auteur du troisième but lillois, Nicolas Pépé a inscrit une superbe réalisation, en remontant balle au pied plus de 60 mètres et en déposant tous ses adversaires. Pour le journal L’Équipe, l’attaquant ivoirien a expliqué son superbe raid.

« Je fais une première talonnade pour Jonathan Bamba, qui me la remet, puis je fais une feinte pour faire semblant de lui redonner et le défenseur (Jordan Ferri, NDLR) mord dedans. Ensuite, je me retourne et je vois qu’il n’y a personne face à moi, que j’ai un peu de champ, donc je prends l’espace automatiquement. Là je veux aller jusqu’au bout. J’ai une seule idée en tête, frapper. Sachant que je vois le gardien (Paul Bernardoni, NDLR) un petit peu excentré, je choisis donc de croiser ma frappe et ça m’a réussi. Tant mieux pour moi. »