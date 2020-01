Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy pour y affronter le LOSC en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (21h). Leader, le PSG a l’occasion de prendre dix longueurs d’avance sur son dauphin marseillais en cas de succès. Battus à Monaco puis à Dijon, les Lillois ont besoin de retrouver le chemin de la victoire s’ils veulent recoller au trio de tête.

Pour ce match, privé de Bradaric, Weah et Yazici, blessés, Christophe Galtier choisit de faire confiance à un 4-4-2, avec Maignan dans le but, Celik, Fonté, Gabriel et Reinildo en défense, un milieu Renato Sanches, André, Soumaré, Araujo et un duo d’attaque composé de Osimhen et Ikoné. De son côté, en l’absence de Kehrer Bernat et Marquinhos, blessés, Cavani et Kurzawa, sur le départ, Thomas Tuchel choisit d’aligner un 4-4-2, avec son quatuor offensif Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar. Navas prend place dans le but. La défense est aujourd’hui composée de Meunier, Thiago Silva, Kimpembe et Diallo. Le milieu est aujourd’hui occupé par Verratti et Gueye.

Les compositions d’équipes :

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Gabriel, Reinildo - Renato Sanches, André, Soumaré, Araujo - Ikoné, Osimhen

PSG : Navas - Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Diallo - Di Maria, Verratti, Gueye, Neymar - Mbappé, Icardi