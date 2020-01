L’histoire entre Thiago Maia (22 ans) et Lille touche à sa fin. En décembre dernier, le milieu de terrain brésilien avait déjà fait part de ses envies d’ailleurs en évoquant notamment un éventuel retour au Brésil. Titularisé à seulement deux reprises cette saison par Christophe Galtier (5 matchs au total), l’ancien joueur de Santos pourrait bien retourner dans son pays natal cet hiver. Comme nous vous l’annoncions le 8 janvier, Thiago Maia dispose d’une offre de prêt avec option d’achat de la part de Flamengo, avec qui il est en contact très avancés comme le rapporte L’Equipe.

Selon nos informations, le Brésilien est attendu cette semaine au Brésil pour s’engager en faveur du dernier vainqueur de la Copa Libertadores. La transaction devrait bel et bien s’effectuer sous la forme d’un prêt d’un an assorti d’une option d’achat de 7M€, pour seulement 50% des droits économiques du Lillois. Le quotidien sportif précise que le principal intéressé et son entourage font le forcing pour retourner au Brésil. Thiago Maia était arrivé au LOSC pour 14M€ en provenance de Santos, en juillet 2017.