Arrivé au LOSC l’été dernier, Victor Osimhen a rapidement mis tout le monde d’accord. Les meilleurs clubs européens suivent avec attention l’attaquant de 21 ans. Le Real Madrid ou encore Liverpool l’auraient à l’œil. En conférence de presse ce vendredi, le principal intéressé a été invité à répondre à ce sujet. « Je suis bien à Lille et j’essaye de me développer, faire mon maximum. Il y a un bon environnement. Je reste loyal à Lille et je leur fais confiance pour mon avenir, je leur laisse le choix de décider si je dois rester ou non ».

Concernant les sommes annoncées pour son éventuel transfert (un montant de 80 millions d’euros), Osimhen a déclaré : « Je mérite et Lille mérite aussi. Depuis le début de la saison, je bosse dur et c’est pour ça que je suis là où j’en suis aujourd’hui. C’est une belle reconnaissance, mais je ne suis pas dans la bonne position pour dire je veux ci ou ça. Lille décidera ».