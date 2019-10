Aligné avec l’Équipe de France lundi soir, face à la Turquie (1-1), Lucas Hernandez (23 ans) va désormais reprendre la direction de Munich. Là-bas, il retrouvera le club qu’il a rejoint cet été en provenance de l’Atlético de Madrid et contre une enveloppe de 80 millions d’euros. Mais ce choix, il ne le regrette pas comme il l’a confié dans une interview parue dans France Football, mettant en avant l’évidence de rejoindre le champion d’Allemagne en titre.

« Il y avait d’autres clubs intéressés et j’avais tout ce qu’il me fallait à Madrid. J’étais très bien là-bas. (...) Le Bayern correspond à mon profil, à ma mentalité, à mes ambitions. Les dirigeants et les joueurs m’ont raconté que j’allais intégrer une famille. C’est la vérité. Et puis le Bayern est un club historique. J’ai déjà une belle petite expérience et un beau palmarès, mais je suis un gros compétiteur et je veux remporter encore plus de titres. Le Bayern est une machine à gagner. C’était parfait pour moi. Il y a une vraie progression en venant ici », a-t-il expliqué.