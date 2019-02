Lucas Silva (26 ans), après des soucis cardiaques à l’été 2016, a retrouvé le fil de sa carrière. Prêté depuis janvier 2017 à Cruzeiro, son club formateur, le milieu de terrain, qui appartient toujours au Real Madrid (son contrat court jusqu’en juin 2020), s’est rappelé de son passage à l’Olympique de Marseille, lors de la saison 2015/16, sous les ordres de Michel.

« L’OM, c’était une grande expérience pour moi. C’est un football beaucoup plus physique, plus en force et en vitesse. J’ai dû adapter un peu mon football. Nous avons joué de grands matches cette saison-là. J’ai beaucoup joué cette année-là. Cela m’a servi à m’améliorer et engranger de l’expérience », a expliqué l’ex-international Espoirs auriverde dans les colonnes de Marca. Pas sûr que les supporters du Vélodrome en gardent un souvenir aussi ému.