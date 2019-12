Premier buteur du match face au Borussia Dortmund (3-1) cette semaine en Ligue des Champions, Luis Suárez réalise une saison plutôt satisfaisante. En effet, l’attaquant a inscrit 10 buts en 15 rencontres toutes compétitions confondues. L’ancien joueur de Liverpool, dans une interview pour OneFootball, s’est attardé sur le poste de numéro 9 qu’il occupe et des joueurs qui attirent son attention.

« Personnellement, j’ai certains attaquants que je regarde parce que j’aime regarder leur football, qu’ils soient jeunes ou vieux. L’un est Abraham, le "9" de Chelsea. Je pense que c’est un très bon attaquant, avec une très bonne finition, et il bouge très bien malgré son jeune âge. Un autre que j’adore est Maxi Gomez. En plus d’être uruguayen, c’est un joueur qui a beaucoup de qualités, plus que n’importe quel club peut rechercher dans un avant-centre et, évidemment, il y a d’autres joueurs comme Lautaro Martínez qui montrent aussi un très haut niveau », a-t-il avoué.