Ce geste va désormais avoir cinq ans et Luis Suarez en garde toujours les séquelles. Lors de la troisième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2014 face à l’Italie (victoire 1-0 pour l’Uruguay), l’attaquant s’est fendu d’une morsure sur le défenseur adverse Giorgio Chiellini. Une action devenue historique et qui a privé le joueur des terrains pendant près de 4 mois. Dans une interview pour Fox Sport, Luis Suarez a expliqué qu’il avait mal vécu les événements.

« Ma femme m’a demandé ce qui s’était passé et je lui ai dit que nous nous étions seulement affrontés. Je n’ai pas accepté la réalité et c’était une grave erreur. Je me suis tourné vers des psychologues et cela m’a beaucoup aidé à accepter les erreurs et à grandir. J’ai beaucoup souffert, j’étais vraiment méchant, pour ma femme, pour mes enfants, pour mes amis » a avoué le natif de Salto.

