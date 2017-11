En méforme depuis le début de la saison malgré les résultats très encourageants de Besiktas en Ligue des champions, Oguzhan Özyakup pourrait quitter le club d’Istanbul alors que son contrat expire l’été prochain.

Et comme le révèlent les médias turcs, dont Haberingundemi, le milieu offensif turc de 25 ans attire l’attention du Milan AC et de... l’Olympique de Marseille ! Mais obstacle enquiquinant dans le dossier : Arsenal n’abandonne pas l’idée de recruter le joueur qu’il avait formé, et détient 30% du prix du prochain transfert.