L’entraîneur de Malaga prend la porte ! Alors que Malaga vit une situation très compliquée, le coach a enfin été licencié, lui qui était de plus en plus contesté par la presse et les supporters.

Du haut de son avant-dernière place en championnat, à égalité avec la lanterne rouge, le club andalou fait partie des principaux favoris à la relégation.