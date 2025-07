Thiago Almada explique le choix Atlético de Madrid

Tout le monde en parle. A chaque mercato, Thiago Almada fait décidément couler de l’encre. L’hiver dernier, son arrivée à l’Olympique Lyonnais sous la forme d’un prêt gratuit n’a pas été du goût de plusieurs clubs de Ligue 1, qui ont estimé que les Gones n’auraient pas dû accueillir l’Argentin puisqu’ils étaient interdits de recrutement. Une façon de contourner cette interdiction qui a été mal perçue. Mais la DNCG et la LFP ont bien validé sa signature et toutes les réserves déposées par Reims, le PSG, LOSC et les autres n’ont pas abouti. Six mois après, le cas du champion du monde 2022 a beaucoup fait parler cet été. Un temps espéré du côté de l’OL, puis dragué par Benfica, il a finalement rejoint l’Atlético de Madrid.

Thiago Almada a été bien accueilli

Mais là encore, rien n’a été simple. En effet, tout le monde s’est demandé qui toucherait l’argent de ce transfert, entre l’OL et Botafogo. Mais ce sont bien les Brésiliens qui ont vendu le joueur pour 21 M€ à l’Atlético, qui récupère 50% des droits de l’Argentin. Ce dernier s’est d’ailleurs présenté ce mardi devant la presse, aux côtés du président Enrique Cerezo qui a pris la parole en premier pour lui adresser un message. « Nous poursuivons cette semaine passionnante pour nous tous, au club et pour nos supporters. Aujourd’hui, notre star est championne du monde avec l’Argentine. Nous souhaitons la bienvenue à Thiago Almada, un footballeur talentueux et polyvalent. Son arrivée représente un formidable atout pour notre équipe.»

Il a ajouté : «vous rejoignez un club où nombre de vos compatriotes ont triomphé en défendant ce titre avec courage et enthousiasme. Je suis sûr que vous contribuerez à atteindre cet objectif. Nous espérons vous voir triompher et remporter avec nous tout ce que vous avez déjà remporté à l’étranger.» Après la diffusion d’une vidéo de ses premiers pas à Madrid, le milieu de poche s’est exprimé : «je tiens à remercier le président pour ses mots. J’ai passé une première semaine très agréable, profitant des entraînements et de l’accueil chaleureux des supporters, ce qui illustre parfaitement l’Atlético de Madrid. Mes coéquipiers m’ont accueilli de la meilleure des manières, ce qui me rassure. Je vais tout donner et tout donner à l’Atlético.»

Un rêve de jouer à l’Atlético

Il a ensuite expliqué son choix : «on sait tous que c’est l’un des plus grands clubs (…) C’était mon rêve de jouer ici, et j’ai réussi à le réaliser. J’ai beaucoup d’affection pour le club, son histoire, j’ai beaucoup d’amis qui ont regardé les matches, et quand j’ai eu l’opportunité de venir, je n’ai pas hésité une seule seconde. Maintenant, je dois tout montrer (…) Le fait qu’il y ait des Argentins renforce considérablement l’unité. C’est une très bonne chose, et cela nous permet de nous défendre (…) Il y a une complicité avec les Argentins, Julián, Molina, le coach… On se comprend mieux sur le terrain (…) Le lien avec Julián et Giuli (Simeone) est beaucoup plus fort… nous passons du temps ensemble. Lors des derniers matchs avec l’équipe nationale, nous avons beaucoup sympathisé avec Julian Alvarez».

Il poursuit : «petit à petit, nous apprenons à mieux nous connaître, et nous devons nous entraîner davantage et continuer à nous connecter pour donner le meilleur de nous-mêmes ensemble.» Thiago Almada, qui récupère le numéro 11 de Thomas Lemar, qui est sur le départ, a enfin évoqué comment il pourrait aider sa nouvelle équipe. «L’important, c’est de jouer. Mon poste est à gauche, légèrement ailier. C’est l’un des plus grands clubs, les supporters étaient là avec nous, ils ont appris à se connaître, et on sent déjà ce qu’est l’Atlético. Ángel (Correa) m’a parlé des gens, du club, de la ville…» Une ville où il va poursuivre sa carrière, qui a déjà connu bien des rebondissements.